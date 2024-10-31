Очільник МЗС пояснив, чому варто запросити РФ на наступний Саміт миру

Представників Росії варто запросити на другий Саміт миру, аби виробити принципи тривалого миру в Україні. Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Монреалі на міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру, повідомляє Укрінформ.

"Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий Саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників" , - сказав Сибіга.

Він наголосив, що "непокаране зло повертається більшим". "На жаль, українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший" , - зазначив міністр.

Глава МЗС закликав учасників конференції “спільно спинити це зло раз і назавжди”.

За його словами, важко знайти у світі інший народ, який би прагнув миру сильніше, ніж українці.

"Але мир за будь-яку ціну - це не мир, а капітуляція, окупація, депортації й тортури. Україна ніколи не погодиться на це" , - наголосив Сибіга.

Стосовно очікувань від конференції з питань людського виміру Формули миру міністр сказав, що вона має виробити конкретні кроки стосовно повернення до України полонених і депортованих осіб.

"Сподіваюся, що за результатами цієї конференції ми розробимо конкретні рішення й визначимо конкретні сторони, спроможні систематично й ефективно домагатися повернення наших дітей додому" , - зазначив глава МЗС.