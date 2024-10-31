Глава МИД объяснил, почему следует пригласить РФ на следующий Саммит мира

Представителей России следует пригласить на второй Саммит мира, чтобы выработать принципы продолжительного мира в Украине. Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в Монреале на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира, сообщает Укринформ.

"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей" , - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что "ненаказанное зло возвращается большим". "К сожалению, украинцы понимают это лучше, чем кто-либо другой" , - отметил министр.

Глава МИД призвал участников конференции "совместно остановить это зло раз и навсегда".

По его словам, трудно найти в мире другой народ, который стремился бы к миру сильнее, чем украинцы.

"Но мир любой ценой - это не мир, а капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Украина никогда не согласится на это" , - подчеркнул Сибига.

Относительно ожиданий конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира министр сказал, что она должна выработать конкретные шаги по возвращению в Украину пленных и депортированных лиц.

"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, которые способны систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой" , - отметил глава МИД.