Вибори в США: які ставки у букмекерів на перемогу Трампа та Харріс

Протягом останнього місяця у ставках букмекерів на виборах президента США Дональд Трамп суттєво випереджає Камалу Гарріс. Але прихильників республіканця підозрюють в маніпуляціях, повідомляє РБК-Україна.

Сайт пояснює, як працюють букмекерські ставки на виборах у США та чи варто їх брати до уваги.

На що можна робити ставки

Букмекери приймають ставки практично на будь-що, від прогнозів на результати спортивних матчів і до імовірності повномасштабного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

В контексті виборів у США ставки роблять не лише на перемогу Гарріс чи Трампа, а й на більш специфічні показники, наприклад, хто переможе у конкретному штаті. І навіть є можливість поставити на те, який буде рівень явки виборців.

Як працюють букмекери

На відміну від соціологічних опитувань, ставки букмекерів не є раціональними, і більше грунтуються на внутрішніх психологічних відчуттях гравців.

Водночас можлива ситуація, коли гравці, що мають доступ до закритої інформації, можуть більш об'єктивно судити про шанси кандидатів. Мова йде детальні соціологічні опитування, результати фокус-груп щодо кандидатів, та іншу чутливу інформацію.

З іншого боку, букмекерські компанії мають можливості завищувати або занижувати шанси кандидатів з політичних причин.

Як розраховуються коефіцієнти

У ставках ключовим є поняття "коефіцієнт". Він пов'язаний з імовірністю того, що подія, на яку зробили ставку, відбудеться. Чим вищий коефіцієнт, тим вищими будуть виплати гравцю. Як це працює, можна пояснити на прикладі боксерського поєдинку між двома нерівними боксерами – чемпіоном та новачком.

Показники оцінюються у відсотках, щоб загальна кількість становила 100%. Береться число 100 і ділиться на кількість відсотків імовірності. Якщо перемога чемпіона оцінюється в 60%, то 100 ділиться на 60, а коефіцієнт буде 1,67. Якщо шанси новачка на перемогу оцінити у 30%, коефіцієнт складатиме: 100:30 = 3,33.

Імовірність визначається – у значній мірі, але не повністю – кількістю ставок на кандидатів. Букмекерські компанії також закладають у показники свою маржу, як правило, на рівні 5-7%, аби мати можливість заробити. Тому реальні коефіцієнти можуть дещо відрізнятися від оприлюднених.

Які ставки на перемогу кандидатів

Станом на 30 жовтня, як засвідчують дані порталу RealClearPolitics, ставки у вісьмох букмекерських компаніях свідчать, що Трамп має більші шанси на перемогу, аніж Гарріс - в середньому, 64% проти 35,1%. Коефіцієнти конкретних компаній коливаються в межах 4% від цих цифр.

Випадок Polymarket та можливі маніпуляції зі ставками

У американських медіа існує припущення, що ставки букмекерських компаній можна використовувати як інструмент передвиборчої агітації. Зокрема, на одній з ключових букмекерських платформ Polymarket у жовтні відбувся різкий зсув щодо ставок на Трампа. Як згодом підтвердила компанія, це відбулося через те, що чотири облікові записи майже одночасно поставили 28 мільйонів доларів на перемогу Трампа.

Представник компанії у коментарі CNBC заявив, що усі чотири облікові записи контролюються одним трейдером, якого описують як громадянина Франції з "великим досвідом торгівлі та фінансових послуг". Рахунки трейдера фінансувалися з централізованої криптобіржі Kraken.

Polymarket наполягає, що не знайшла доказів того, що трейдер намагається змінити шанси Трампа на ринку політичних ставок.

Водночас ця історія ілюструє, як навіть одна людина, спеціально чи мимоволі, може формально змінити показники ставок на кандидатів у президенти США.

При написанні матеріалу використовувались публікації Le Monde, CNBC, Axios та дані сайту Real Clear Politics.