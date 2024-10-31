Выборы в США: какие ставки у букмекеров на победу Трампа и Харрис

В последний месяц в ставках букмекеров на выборах президента США Дональд Трамп существенно опережает Камалу Харрис. Но сторонников республиканца подозревают в манипуляциях, сообщает РБК-Украина.

Сайт объясняет, как работают букмекерские ставки на выборах в США и стоит ли их принимать во внимание.

На что можно делать ставки

Букмекеры принимают ставки практически на что-либо, от прогнозов на результаты спортивных матчей и до вероятности полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном.

В контексте выборов в США ставки делают не только победу Харрис или Трампа, но и более специфические показатели, например, кто победит в конкретном штате. И даже есть возможность поставить на то, каков будет уровень явки избирателей.

Как работают букмекеры

В отличие от социологических опросов, ставки букмекеров не рациональны, и больше основываются на внутренних психологических ощущениях игроков.

В то же время, возможна ситуация, когда игроки, имеющие доступ к закрытой информации, могут более объективно судить о шансах кандидатов. Речь идет о подробных социологических опросах, результатах фокус-групп относительно кандидатов и другой чувствительной информации.

С другой стороны, у букмекерских компаний есть возможности завышать или занижать шансы кандидатов по политическим причинам.

Как рассчитываются коэффициенты

В ставках ключевым является понятие "коэффициент". Он связан с вероятностью того, что событие, на которое сделали ставку, произойдет. Чем выше коэффициент, тем выше будут выплаты игроку. Как это работает, можно объяснить на примере боксерского поединка между двумя неравными боксерами – чемпионом и новичком.

Показатели оцениваются в процентах, чтобы общее количество составило 100%. Учитывается число 100 и делится на количество процентов вероятности. Если победа чемпиона оценивается в 60%, то 100 делится на 60%, а коэффициент будет 1,67. Если шансы новичка на победу оценить в 30%, коэффициент будет составлять 100:30 = 3,33.

Вероятность определяется – в значительной степени, но не полностью – количеством ставок на кандидатов. Букмекерские компании также закладывают в показатели свою маржу, как правило, на уровне 5-7%, чтобы иметь возможность заработать. Поэтому реальные коэффициенты могут несколько отличаться от обнародованных.

Какие ставки на победу кандидатов

По состоянию на 30 октября, как свидетельствуют данные портала RealClearPolitics, ставки в восьми букмекерских компаниях свидетельствуют, что Трамп имеет большие шансы на победу, чем Гаррис - в среднем 64% против 35,1%. Коэффициенты конкретных компаний колеблются в пределах 4% этих цифр.

Случай Polymarket и возможные манипуляции со ставками

В американских медиа существует предположение, что ставки букмекерских компаний можно использовать в качестве инструмента предвыборной агитации. В частности, на одной из ключевых букмекерских платформ Polymarket в октябре произошел резкий сдвиг по ставкам на Трампа. Как впоследствии подтвердила компания, это произошло из-за того, что четыре учетных записи почти одновременно поставили 28 миллионов долларов на победу Трампа.

Представитель компании в комментарии CNBC заявил, что все четыре учетных записи контролируются одним трейдером, который описывается как гражданин Франции с "большим опытом торговли и финансовых услуг". Счета трейдера финансировались из централизованной криптобиржи Kraken.

Polymarket настаивает, что не нашла доказательств того, что трейдер пытается изменить шансы Трампа на рынке политических ставок.

В то же время, эта история иллюстрирует, как даже один человек, специально или невольно, может формально изменить показатели ставок на кандидатов в президенты США.

При написании материала использовались публикации Le Monde, CNBC, Axios и данные сайта Real Clear Politics.