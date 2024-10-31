"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Львова та Камʼянця-Подільського

"Укрзалізниця" додає місця на потягах в напрямку Львова та Камʼянця-Подільського, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Зокрема, призначили додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів. Він вирушить з Києва 2 та 4 листопада о 8:18 та прибуде до Львова о 16:12.

Зі Львова потяг відправиться 2 та 4 листопада о 14:14 та прибуде до Києва о 21:33.

Також запускають додатковий поїзд №239/240 Київ — Камʼянець-Подільський. Він відправлятиметься з Києва 4 листопада о 8:26 та прибуватиме до Камʼянця-Подільського о 17:20.

Назад, з Камʼянця-Подільського, потяг вирушатиме 4 листопада о 12:02 та прибуватиме до Києва о 20:48.

Як повiдомлялось, Кабінет міністрів призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці".