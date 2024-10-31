"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда во Львов и Каменец-Подольский

"Укрзализныця" добавляет места на поездах в направлении Львова и Каменец-Подольского, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В частности, назначили дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов. Он отправится из Киева 2 и 4 ноября в 8:18 и прибудет во Львов в 16:12.

Из Львова поезд отправится 2 и 4 ноября в 14:14 и прибудет в Киев в 21:33.

Также запускают дополнительный поезд №239/240 Киев — Каменец-Подольский. Он будет отправляться из Киева 4 ноября в 8:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20.

Обратно, из Каменец-Подольского, поезд будет отправляться 4 ноября в 12:02 и прибывать в Киев в 20:48.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Александра Перцовского главой правления "Укрзализныци".