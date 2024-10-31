Сирський розповів американському генералу про важкі бої на передовій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у телефонній розмові з колегою із США генералом Крістофером Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

"Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. Саме тому у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних сил України" , - написав він.

Як зазначається, головною темою розмови була поточна ситуація на фронті.

Зокрема, Сирський поінформував, що ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках.

Також сторони під час розмови обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні РФ.