Сырский рассказал американскому генералу о тяжелых боях на передовой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в телефонном разговоре с коллегой из США генералом Кристофером Каволи в очередной раз отметил важность усиления военно-технической поддержки ВСУ, сообщает Укринформ.

"В настоящее время вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности. Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи в очередной раз отметил важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных сил Украины" , - написал он.

Как говорится, главной темой разговора была текущая ситуация на фронте.

В частности, Сырский проинформировал, что враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия по нескольким направлениям.

Также стороны во время разговора обменялись мнениями по поводу безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне РФ.