Суд обрав запобіжний захід організатору схеми в одеському МСЕК

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК: підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Державне бюро розслідувань.

28 жовтня 2024 року правоохоронці затримали лікаря "Одеської обласної клінічної лікарні", який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та надавав "платні послуги" для уникнення мобілізації.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби". Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від 6 до 12 тисяч доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Лікарю-організатору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.