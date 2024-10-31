Суд избрал меру пресечения организатору схемы в одесском МСЭК

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК: подозреваемый имеет возможность внести залог в сумме 10 млн грн, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило государственное бюро расследований.

28 октября 2024 года правоохранители задержали врача "Одесской областной клинической больницы", который привлек 12 врачей из разных заведений города и должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и предоставлял "платные услуги" во избежание мобилизации.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тысяч долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Врачу-организатору сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам схемы.