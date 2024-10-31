Зеленський: Домовилися про польські МіГ-29, але Варшава знайшла іншу причину

Україна домовилася з НАТО про направлення до Польщі літаків альянсу, щоб Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але цього не зробили. Про це завив президент Володимир Зеленський на пресконференції на Закарпатті, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"З Польщею у нас добросусідські відносини. Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше" , - сказав він.

За його словами Україна просила Польщу захистити Стрий, оскільки Україна не має відповідності кількості систем, щоб захистити газосховище.

"Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає" , - повідомив президент.

Зеленський розповів, що домовився з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію. "Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів" , - сказав він.

"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати" , - розповів Зеленський.

Польські МіГ-29

Нагадаємо, тимчасовий повірений Польщі в Україні Петро Лукасевич заявив, що Польща почуватиметься "незахищеною", якщо передасть Україні хоча б десять літаків МіГ-29. За його словами, на сьогодні Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи у партнерів літаки F-16 та F-35.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш стверджує, що Варшава зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 за умови, що союзники НАТО гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.