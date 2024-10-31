Зеленский: Договорились о польских МиГ-29, но Варшава нашла другую причину

Украина договорилась с НАТО о направлении в Польшу самолетов альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Но этого не сделали. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции на Закарпатье, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"С Польшей у нас добрососедские отношения. Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша" , - сказал он.

По его словам, Украина просила Польшу защитить Стрый, поскольку Украина не имеет соответствия количества систем, чтобы защитить газохранилище.

"Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит" , - сообщил президент.

Зеленский рассказал, что договорился с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию. "Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей" , - сказал он.

"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГами не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать" , - рассказал Зеленский.

Польские МиГ-29

Напомним, временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что Польша будет чувствовать себя "незащищенной", если передаст Украине хотя бы десять самолетов МиГ-29. По его словам, на сегодняшний день Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая у партнеров самолеты F-16 и F-35.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш утверждает, что Варшава сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 при условии, что союзники по НАТО будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны, пока Варшава не получит новые самолеты.