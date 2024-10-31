Баканов під час роботи в СБУ влаштував до спецслужби сина – розслідування

Ексочільник Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати донині.﻿﻿ Про це йдеться у розслідуванні, повідомляє Українська правда.

За інформацією джерел, на початку повномасштабного вторгнення Баканов прилаштував свого сина на роботу в СБУ. Він, як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ. Артур Іванович має прізвище матері – Лазаренко.

Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Від відповідей на запитання журналіста "Української правди" про те, як він потрапив до СБУ, чим займався до цього, та що робить на посаді, Артур Лазаренко втік та відмовився розповідати про "особисте життя".

Його батько Іван Баканов у телефонній розмові спочатку відмовився розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни".

Згодом прислав уточнення. За його словами Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

"Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій" , – зазначив Баканов.

СБУ підтвердила, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року, коли очолював Службу Іван Баканов.

"Лазаренко Артур Іванович був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року в званні молодшого сержанта, в період коли головою Служби безпеки був І. Г. Баканов. Окремо звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" , – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019-го по липень 2022 року.

У лютому 2023 року повідомлялося, що Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, але її результати засекречено.

19 липня стало відомо, що Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області.