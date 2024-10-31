Баканов во время работы в СБУ устроил в спецслужбу сына – расследование

﻿Экс-глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале полномасштабного вторжения пристроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ, где тот продолжает работать по сей день.﻿﻿ Об этом говорится в расследование, сообщает Украинская правда.

По информации источников, в начале полномасштабного вторжения Баканов пристроил своего сына на работу в СБУ. Он, как и отец, стал лейтенантом и служит в 6 управлении департамента контрразведки СБУ. Артур Иванович носит фамилию матери – Лазаренко.

Согласно функционалу, на этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

От ответов на вопрос журналиста "Украинской правды" о том, как он попал в СБУ, чем занимался до этого, и что делает на должности, Артур Лазаренко сбежал и отказался рассказывать о "личной жизни".

Его отец Иван Баканов в телефонном разговоре сначала отказался раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны".

Впоследствии прислал уточнение. По его словам Артур Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился к рядам ВСУ и по состоянию на сегодня выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий" , – отметил Баканов.

СБУ подтвердила, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года, когда возглавлял Службу Иван Баканов.

"Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда председателем Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" , – говорится в сообщении.

Напомним, Иван Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с августа 2019-го по июль 2022 года.

В феврале 2023 года сообщалось, что Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего бывшего главы Ивана Баканова, но ее результаты засекречены.

19 июля стало известно, что Баканов получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.