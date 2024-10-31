Індія та Китай завершили відведення військ від спірного кордону в Гімалаях

Індія і Китай завершили відведення військ від двох останніх ділянок спірного кордону на сході району Ладакх у високогір’ї Гімалаїв, поклавши край протистоянню, що тривало понад чотири роки. Про завершення демілітаризації повідомляє Hindustan Times, повідомляє Укрінформ.

Наразі обидві сторони проводять спільну перевірку відведення військ і бойової техніки на взаємоузгоджену відстань від лінії розмежування, після чого розпочнуть патрулювання своїх прикордонних районів.

"Розведення завершено, триває перевірка. Подальші переговори триватимуть на рівні місцевих командирів. Очікується, що найближчим часом обидві армії почнуть патрулювати ці райони" , – сказав індійський чиновник, який побажав залишитися неназваним.

У рамках розведення, яке почалося 23 жовтня, військові Індії та Китаю відвели свої передові підрозділи і техніку з районів Депсанг і Демчок та демонтували тимчасові споруди, зведені після початку військового протистояння у травні 2020 року.

Тим самим наземну обстановку відновлено до передконфліктного рівня, і тепер індійська армія знову зможе патрулювати в прикордонних районах, де останні чотири роки не могла цього робити через присутність військ Китаю.

Зазначається, що способи патрулювання спірної ділянки кордону визначатимуть командири індійських і китайських військових частин, відповідальних за ці сегменти кордону.

Китайські урядові відомства і державні ЗМІ майже не коментують розведення військ на спірному китайсько-індійському кордоні.

Лише в зовнішньополітичному відомстві КНР на прохання розповісти більше про цю ситуацію зазначили, що Китай та Індія досягли домовленостей із питань, що стосуються кордону, і наразі їх виконують.

Відносини між Індією і Китаєм залишались напруженими від травня 2020 року, коли внаслідок зіткнень між їх військовими на спірному кордоні в західних Гімалаях загинули 20 індійських і чотири китайських солдати. За останні чотири роки сусідні країни розгорнули вздовж спірної ділянки десятки тисяч військових і важке озброєння, готові будь-якої миті завдати удару супернику.