Индия и Китай завершили отвод войск от спорной границы в Гималаях

Индия и Китай завершили отвод войск от двух последних участков спорной границы на востоке района Ладакх в высокогорье Гималаев, прекратив противостояние, продолжавшееся более четырех лет. О завершении демилитаризации сообщает Hindustan Times, сообщает Укринформ.

Обе стороны проводят совместную проверку отвода войск и боевой техники на взаимосогласованное расстояние от линии разграничения, после чего начнут патрулирование своих приграничных районов.

"Разведение завершено, продолжается проверка. Дальнейшие переговоры будут продолжаться на уровне местных командиров. Ожидается, что в ближайшее время обе армии начнут патрулировать эти районы" , - сказал индийский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

В рамках разведения, которое началось 23 октября, военные Индии и Китая отвели свои передовые подразделения и технику из районов Депсанг и Демчок и демонтировали временные сооружения, построенные после начала военного противостояния в мае 2020 года.

Тем самым наземная обстановка восстановлена до предконфликтного уровня, и теперь индийская армия снова сможет патрулировать в приграничных районах, где последние четыре года не могла этого делать из-за присутствия войск Китая.

Отмечается, что методы патрулирования спорного участка границы будут определять командиры индийских и китайских воинских частей, ответственных за эти сегменты границы.

Китайские правительственные ведомства и государственные СМИ почти не комментируют разведение войск на спорной китайско-индийской границе.

Только во внешнеполитическом ведомстве КНР по просьбе рассказать больше об этой ситуации отметили, что Китай и Индия достигли договоренностей по вопросам, касающимся границы, и их выполняют.

Отношения между Индией и Китаем оставались напряженными с мая 2020 года, когда в результате столкновений между их военными на спорной границе в западных Гималаях погибли 20 индийских и четыре китайских солдата. За последние четыре года соседние страны развернули вдоль спорного участка десятки тысяч военных и тяжелое вооружение, готовые в любой момент нанести удар сопернику.