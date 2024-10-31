Військові КНДР вже у Донецьку – Центр протидії дезінформації

Військові Північної Кореї вже присутні на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Донецьку. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в телеефірі, повідомляє Укрінформ.

За його словами, ці військові поки не брали участь у війні, бо це інженерні війська. Але незабаром вони будуть застосовуватися.

"Ці північнокорейські військові будуть у російській формі, з російськими документами, перемішані з калмиками і бурятами, спробуй доведи, що це військовий КНДР. Росіяни на це і розраховують" , – наголосив Коваленко.

"Принаймні нам відомо про такі плани ворога це робити для початку на Донецькому напрямку" , – уточнив він. ﻿

Коваленко зауважив, що після "обкатки" вони будуть залучені на інших напрямках.

"10-12 тис. військових КНДР, які будуть на одному напрямку, допоможуть вивести з цього напрямку росіян і кинути їх на схід, зокрема на Харківщину. Тому не слід применшувати загрозу від військових КНДР" , – додав він.

Як повідомлялося, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, уже в листопаді 11 тис. військових з КНДР будуть готові до застосування у боях на боці РФ, зараз вони проходять тренування на полігонах у Росії.