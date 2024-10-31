Военные КНДР уже в Донецке – Центр противодействия дезинформации

Военные Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецке. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в телеэфире, сообщает Укринформ.

По его словам, эти военные пока не участвовали в войне, потому что это инженерные войска. Но скоро они будут применяться.

"Эти северокорейские военные будут в российской форме, с российскими документами, перемешаны с калмыками и бурятами, попробуй докажи, что это военный КНДР. Россияне на это и рассчитывают" , - подчеркнул Коваленко.

"По крайней мере, нам известно о таких планах врага это делать для начала на Донецком направлении" , - уточнил он.

Коваленко отметил, что после "обкатки" они будут привлечены по другим направлениям.

"10-12 тыс. военных КНДР, которые будут на одном направлении, помогут вывести из этого направления россиян и бросить их на восток, в частности, на Харьковщину. Поэтому не следует преуменьшать угрозу от военных КНДР" , - добавил он.

Как сообщалось, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины уже в ноябре 11 тыс. военных из КНДР будут готовы к применению в боях на стороне РФ, сейчас они проходят тренировки на полигонах в России.