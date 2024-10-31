АРМА шукає управителя елітного майна ексміністра Захарченка

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка. ﻿Про це йдеться в повідомленні АРМА, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в управління АРМА передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:

Три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м.

Житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві

Розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського району

6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці

15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області