АРМА ищет управляющего и оценщика элитного имущества экс-главы МВД

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурсы по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен Януковича - Виталия Захарченко. ﻿Об этом говорится в сообщении АРМА, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что среди активов: элитные особняки, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.

На основании постановлений следственного судьи Печерского районного суда г. Киева в управление АРМА передан значительный перечень элитной недвижимости, в частности:

Три квартиры премиум-класса в центре Киева общей площадью более 600 кв.м.

Жилой дом площадью 647 кв.м. по ул. Добровольческих батальонов в г. Киеве

Роскошный особняк площадью почти 1300 кв.м. в с. Романков Обуховского района

6 машиномест в престижных жилых комплексах столицы

15 земельных участков общей площадью более 5 гектаров в Печерском районе Киева и Обуховском районе Киевской области