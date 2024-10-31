У РФ уряд хоче заборонити майнинг криптовалют: бракує електроенергії

У деяких регіонах Росії хочуть заборонити майнінг криптовалюти на державному рівні через проблеми з електроенергією. Про це заявив заступник голови Міненерго РФ Євген Грабчак, повідомляє Економічна правда.

"Якщо ми говоримо, що предтечею цифровізації є майнінг, то майнінг у нас найближчим часом у деяких регіонах буде вже на державному рівні заборонено. Будь-який" , - цитує Грабчака ТАСС.

За його словами, це пов'язано з дефіцитом електроенергії в деяких регіонах. Як приклад таких зон він навів Далекий Схід, південний захід Сибіру і південь Росії.

"Там ми не можемо великі потужності нікому дати в перспективі до 2030 року" , - зазначив Грабчак.

Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

Республіка Росії Дагестан закликала до посилення заходів проти криптовалютних майнерів, які спричиняють перебої з електроенергією та намагаються обійти закон, будуючи майнінгові установки під землею.