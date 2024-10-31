Зеленський назвав причину "зливів" таємних додатків Плану перемоги
Президент Володимир Зеленський обурений тим, що деякі міжнародні партнери Києва почали розповідати про зміст закритих додатків до "Плану перемоги", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпатської області.
За словами глави держави, все що є у внутрішньому "Плану перемоги" не потрібно оголошувати.
"Так само як ми не все оголошували, що є в "План перемоги" для партнерів. Хоча вже партнери почали деякі меседжі давати в інформаційному просторі за кордоном. Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую. Я вважаю так, що будь-який план є сильним, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати деталі, закриті додатки, які є в плані, що стосується ракет, які ми просили у наших партнерів. То ти спочатку скажи, що "я даю", а потім розказуй всім, що там в додатках", — наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що якщо хтось із партнерів спочатку говорить, що там у додатках, то це означає, що він не дуже хоче щось давати.
"Таким чином відтерміновує рішення", — додав глава держави.
Нагадаємо, в інтерв'ю північноєвропейським ЗМІ Володимир Зеленський висловив обуреннячерез витік інформації про те, що у рамках "плану перемоги" Україна просила у США ракети Tomahawk.