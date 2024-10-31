Зеленский назвал причину "сливов" тайных приложений Плана победы

Президент Владимир Зеленский возмущен тем, что некоторые международные партнеры Киева начали рассказывать о содержании закрытых приложений к "Плану победы", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатской области.

По словам главы государства, все, что есть во внутреннем "Плане победы", не нужно объявлять.

"Так же как мы не все объявляли, что есть в "План победы" для партнеров. Хотя уже партнеры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за границей. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю так, что любой план силен, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, что касается ракет, которые мы просили у наших партнеров. Так ты сначала скажи, что "я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях" , — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что если кто-то из партнеров сначала говорит, что там в приложениях, это значит, что он не очень хочет что-то давать.

"Таким образом откладывает решение" , — добавил глава государства.

Напомним, в интервью североевропейским СМИ Владимир Зеленский выразил возмущение из-за утечки информации о том, что в рамках "плана победы" Украина просила у США ракеты Tomahawk.