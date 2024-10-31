Повені в Іспанії: кількість жертв перевищила 100

Кількість смертоносних повеней в Іспанії перевищила 100 осіб після того, як рятувальники виявили загиблих у місті Валенсія. Про це розповіла мер Валенсії Марія Хосе Катала, яку цитує Europa Press, повідомляє Європейська правда.

Вона розповіла, що вранці виявили тіла восьми загиблих у гаражі в районі Ла-Торре. Серед восьми осіб, загиблих у гаражі, – офіцер місцевої поліції.

Одну людину у цьому гаражі виявили живою і госпіталізували, але вона померла в лікарні.

Ще одну загиблу жінку виявили у неї вдома.

Таким чином загальна кількість жертв повеней в Іспанії зросла до 104.

Вранці 31 жовтня у постраждалих від повеней регіонах поновили пошуки зниклих безвісти.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.