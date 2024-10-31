Наводнения в Испании: количество жертв превысило 100

Количество смертоносных наводнений в Испании превысило 100 человек после того, как спасатели обнаружили погибших в городе Валенсия. Об этом рассказала мэр Валенсии Мария Хосе Катала, которую цитирует Europa Press, сообщает Европейская правда.

Она рассказала, что утром обнаружили тела восьми погибших в гараже в районе Ла-Торре. Среди восьми человек, погибших в гараже, – офицер местной полиции.

Одного человека в этом гараже обнаружили живым и госпитализировали, но он умер в больнице.

Еще одну погибшую женщину обнаружили у нее дома.

Таким образом общее количество жертв наводнений в Испании возросло до 104.

Утром 31 октября в пострадавших от наводнений регионах возобновили поиски пропавших без вести.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов.

Также Национальная полиция Испании арестовала 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за кражи в районах, которые больше всего пострадали от стихии.