У НБУ відповіли, чи вплине "тисяча Зеленського" на зростання цін в Україні

Програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

"Наразі ми не бачимо остаточних параметрів цієї ініціативи. Ми знаємо, що над її реалізацією працює уряд. Остаточні ефекти будемо оцінювати, вже отримавши остаточне рішення" , - сказав він.

Однак, за його словами, говорити, що ця програма матиме "якійсь відчутний, а головне небезпечний ефект, ми навряд чи можемо".

"Решту питань, я думаю, варто переадресувати в бік уряду" , - сказав Пишний.

Голова НБУ планує витрати свою тисячу гривень на донат ЗСУ.

"Якщо я її отримаю, вона піде на донат" , - сказав він.

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці з 1 грудня отримають по 1 тисячу гривень.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім'я в Україні" , – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими.

"Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року" , - сказав він.

Ці кошти можна буде витратити на деякі українські товари та послуги. Гроші можна буде отримати також за дитину.