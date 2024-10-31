В НБУ ответили, повлияет ли "тысяча Зеленского" на рост цен в Украине

Программа раздачи украинцам 1 тысячи гривен вряд ли окажет опасный эффект на цены в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

"Пока мы не видим окончательных параметров этой инициативы. Мы знаем, что над ее реализацией работает правительство. Окончательные эффекты будем оценивать, уже получив окончательное решение" , - сказал он.

Однако, по его словам, говорить, что у этой программы будет "какой-то ощутимый, а главное опасный эффект, мы вряд ли можем".

"Остальные вопросы, я думаю, следует переадресовать в сторону правительства" , - сказал Пышный.

Глава НБУ планирует потратить свою тысячу гривен на донат ВСУ.

"Если я ее получу, она уйдет на донат" , - сказал он.

Тысяча Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы с 1 декабря получат по 1 тысячи гривен.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Е-поддержка для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине" , - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмігаль сообщил, что заявку можно будет подать через Действие в течение зимы.

"Выплаты поступят на карту Национального кэшбека, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года" , - сказал он.

Эти средства могут быть потрачены на некоторые украинские товары и услуги. Деньги можно будет получить также за ребенка.