НБУ залишив облікову ставку без змін: що буде з курсом долара

Сьогодні, у четвер 31 жовтня, відбулося сьоме цього року засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних.

Про це на прес-конференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 13% діє з 14 червня 2024 року.

На думку керівництва Нацбанку, це рішення разом із підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до мети 5%. Зазначається, що у вересні споживча інфляція прискорилася до 8,6% і, за оцінками НБУ, зростала й у жовтні. Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним і передбачалося попередніми прогнозами НБУ, проте зростання показників як споживчої, так і базової інфляції виявилося вищим, ніж прогнозувалося.

У Нацбанку вважають, що до кінця 2024 року інфляція досягне рівня 9,7%, але вже навесні 2025 почне знижуватися. Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% до кінця 2025 року та приведення її до мети 5% у 2026 році.

Нацбанк покращив прогнози щодо зовнішньої фінансової допомоги на 2024-2026 роки. Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування досягне 41,5 млрд. доларів США, а наступного – 38,4 млрд. доларів США. Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових запозичень дадуть змогу уряду й надалі покривати суттєвий дефіцит бюджету без емісії.

Нацбанк зі свого боку намагатиметься підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку. Прогнозну величину ЗВР переглянуто у бік збільшення порівняно з липневими оцінками – до 43,6 млрд доларів США до кінця 2024 року та 41 млрд США до кінця 2025 року.

Що буде з курсом долара

Використовуючи режим «керованої гнучкості курсу» (тобто по суті – ручне управління курсом долара), Національний банк продовжить компенсувати дефіцит валюти у приватному секторі та згладжуватиме надмірні курсові коливання. Курс долара помірковано коливатиметься в обидві сторони, реагуючи на зміну ринкових умов.

Котирування на міжбанківському валютному ринку на заяви керівництва НБУ відреагували зниженням до 41,19/41,22 (відповідно, бід/оффер).