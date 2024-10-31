НБУ оставил учетную ставку без изменений: что будет с курсом доллара

Сегодня, в четверг 31 октября, состоялось седьмое в этом году заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной на уровне 13% годовых.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.

По мнению руководства Нацбанка, это решение вместе с поддержкой устойчивости валютного рынка даст возможность замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%. Отмечается, что в сентябре потребительская инфляция ускорилась до 8,6% и, по оценкам НБУ, росла и в октябре. Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предусматривалось предыдущими прогнозами НБУ, однако рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции оказался выше, чем прогнозировалось.

В Нацбанке считают, что до конца 2024 года инфляция достигнет уровня 9,7%, но уже весной 2025 года начнет снижаться. Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% к концу 2025 года и приведение ее к цели 5% в 2026 году.

Нацбанк улучшил прогнозы по внешней финансовой помощи на 2024-2026 годы. Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 млрд долларов США, а в следующем – 38,4 млрд долларов США. Сохранение внешней поддержки вместе с достаточными объемами внутренних рыночных заимствований дадут возможность правительству и в дальнейшем покрывать существенный дефицит бюджета без эмиссии.

Нацбанк со своей стороны будет стараться поддерживать надлежащий уровень международных резервов для сохранения устойчивости валютного рынка. Прогнозная величина ЗВР пересмотрены в бок увеличения по сравнению с июльскими оценками – до 43,6 млрд долларов США к концу 2024 года и 41 млрд США к концу 2025 года.

Что будет с курсом доллара

Используя режим «управляемой гибкости курса» (т.е. по сути – ручное управление курсом доллара), Национальный банк продолжит компенсировать дефицит валюты в частном секторы и будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Курс доллара будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий.

Котировки на межбанковском валютном рынке на заявления руководства НБУ отреагировали снижением до 41,19/41,22 (соответственно, «бид»/«оффер»).