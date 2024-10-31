На Закарпатті запрацюють нові пункти пропуску: що відомо

У Закарпатській області триває робота над відкриттям нових пунктів пропуску транспортних засобів, щоб розвантажити вже діючі й допомогти бізнесу, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

"Найближчим часом планується запустити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Лужанка", щоб розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною "Чоп-Захонь", розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України", – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у 2024 року планується відкрити пункт пропуску для пасажирського транспорту "Велика Паладь", який працюватиме на тимчасовій інфраструктурі.

Уже наступного року розпочнеться будівництво нового великого пункту пропуску "Біла Церква", для запуску якого румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса.

А наступним етапом на Закарпатті стане реконструкція терміналів пункту пропуску "Ужгород". Розмежування вантажного й пасажирського транспорту має збільшити пропускну спроможність для вантажівок на 30%.

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