На Закарпатье заработают новые пункты пропуска: что известно
В Закарпатской области продолжается работа над открытием новых пунктов пропуска транспортных средств, чтобы разгрузить уже действующие и помочь бизнесу, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Министерство восстановления.
"В ближайшее время планируется запустить для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Лужанка", чтобы разгрузить единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп-Захонь", рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины", - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, в 2024 году планируется открыть пункт пропуска для пассажирского транспорта "Большая Паладь", который будет работать на временной инфраструктуре.
Уже в следующем году начнется строительство нового большого пункта пропуска "Белая Церковь", для запуска которого румынская сторона уже завершает строительство моста через реку Тиса.
А следующим этапом на Закарпатье станет реконструкция терминалов пункта пропуска "Ужгород". Разграничение грузового и пассажирского транспорта должно увеличить пропускную способность для грузовиков на 30%.
Напомним:
С 1 ноября Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков, в частности украинских.