На Закарпатье заработают новые пункты пропуска: что известно

В Закарпатской области продолжается работа над открытием новых пунктов пропуска транспортных средств, чтобы разгрузить уже действующие и помочь бизнесу, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство восстановления.

"В ближайшее время планируется запустить для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Лужанка", чтобы разгрузить единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп-Захонь", рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины", - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в 2024 году планируется открыть пункт пропуска для пассажирского транспорта "Большая Паладь", который будет работать на временной инфраструктуре.

Уже в следующем году начнется строительство нового большого пункта пропуска "Белая Церковь", для запуска которого румынская сторона уже завершает строительство моста через реку Тиса.

А следующим этапом на Закарпатье станет реконструкция терминалов пункта пропуска "Ужгород". Разграничение грузового и пассажирского транспорта должно увеличить пропускную способность для грузовиков на 30%.

Напомним:

С 1 ноября Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков, в частности украинских.