Окупанти не можуть використовувати бронетехніку на півдні – речник ЗСУ

На півдні України, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, по бронетехніці окупантів легше відпрацьовувати дронами чи артилерією, тому її застосування не завжди ефективне. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Ліга.net.

"У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією" , – наголосив речник.

Він зазначив, що на Времівському напрямку росіяни готуються застосувати броньовану техніку не лише для транспортування штурмові групи, а для того, щоб підтримувати дії піхоти вогнем цієї бронетехніки. Тренування відбуваються в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

Волошин зазначив, що на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти провели навчання із такого застосування бронетехніки. Крім того, вони готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

Водночас він констатував, що росіяни продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями та доставляти особовий склад та певні види озброєння.

Волошин зазначив, що це дозволяє швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Натомість по них ефективно відпрацьовують українські безпілотники.

У початковій версії новини було сказано про те, що росіяни готують штурми в Запорізькій області із застосуванням бронетехніки. Але насправді вони там тренують особовий склад для застосування на інших напрямках.