Оккупанты не могут использовать бронетехнику на юге – спикер ВСУ

На юге Украины, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, по бронетехнике оккупантов легче отрабатывать дронами или артиллерией, поэтому ее применение не всегда эффективно. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Лига.net.

"В современной войне техника – это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией" , — подчеркнул спикер.

Он отметил, что на Времевском направлении россияне готовятся применить бронированную технику не только для транспортировки штурмовых групп, а для того, чтобы поддерживать действия пехоты огнем этой бронетехники. Тренировки проходят в районе Приютного и Левадного Запорожской области.

Волошин отметил, что на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты провели учения по такому применению бронетехники. Кроме того, они готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и применением различных антитепловизионных плащей.

В то же время, он констатировал, что россияне продолжают применять багги и мотоциклы, чтобы быстро передвигаться между позициями и доставлять личный состав и определенные виды вооружения.

Волошин отметил, что это позволяет быстро передвигаться и не подрываться на минных полях. Однако по ним эффективно отрабатывают украинские беспилотники.

В начальной версии новости было сказано, что россияне готовят штурмы в Запорожской области с применением бронетехники. Но на самом деле они там тренируют личный состав для применения на других направлениях.