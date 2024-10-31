У Грузії ЦВК після перерахунку голосів підтвердила перемогу "Грузинської мрії"

Центральна виборча комісія Грузії заявила, що після перерахунку бюлетенів на 12% виборчих дільниць, де проголосувало 14% виборців, це не призвело до «суттєвої зміни раніше оголошених офіційних результатів». Про це заявили у Центрвиборчкомі, повідомляє Новое время.

Зазначається, що підсумкові протоколи «лише трохи» змінилися на 9% дільниць, де проводився перерахунок.

Частковий перерахунок підтвердив перемогу правлячої партії «Грузинська мрія» на парламентських виборах.

Перерахунок відбувся 29 жовтня, а дільниці для нього обрали шляхом жеребкування.

27 жовтня на сайті грузинської виборчої комісії повідомили, що за підсумками опрацювання бюлетенів на 99% виборчих дільниць проросійська партія Грузинська мрія набрала 54,24% голосів виборців.

За даними виборчої комісії, опозиційна Коаліція за зміни набрала 10,8%, Єдність — Національний рух — 10,1%, Сильна Грузія — 8,7%; Гахарія — за Грузію — 7,7%.

Опозиційні грузинські партії не визнали результатів виборів і анонсували протести.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд буде затверджено, попри те, що опозиція не визнає результатів виборів.

Голова спостережної місії ENEMO (Європейської мережі з організації спостереження за виборами) Златко Вуйвовіч заявив про серйозні порушення на виборах, серед яких насильство проти членів опозиції, залякування виборців, дискредитаційні кампанії, спрямовані на спостерігачів, і зловживання адміністративним ресурсом.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також не визнала результати парламентських виборів. У ЄС закликали грузинську владу провести розслідування щодо порушень на виборах.

28 жовтня у Тбілісі відбулася акція протесту, на якій грузинські опозиційні партії вимагали проведення повторних виборів.

30 жовтня у Грузії розпочали розслідування за фактом імовірної фальсифікації нещодавніх парламентських виборів.