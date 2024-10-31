В Грузии ЦИК после пересчета голосов подтвердил победу "Грузинской мечты"

Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что после пересчета бюллетеней на 12% избирательных участков, где проголосовало 14% избирателей, это не привело к «существенному изменению ранее объявленных официальных результатов». Об этом заявили в Центризбиркоме, сообщает Новое время.

Отмечается, что итоговые протоколы «лишь немного» изменились на 9% участков, где проводился пересчет.

Частичный пересчет подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

Пересчет состоялся 29 октября, а участки для него выбрали путем жеребьевки.

27 октября на сайте грузинской избирательной комиссии сообщили, что по итогам обработки бюллетеней на 99% избирательных участков пророссийская партия Грузинская мечта набрала 54,24% голосов избирателей.

По данным избирательной комиссии, оппозиционная Коалиция за перемены набрала 10,8%, Единство — Национальное движение — 10,1%, Сильная Грузия — 8,7%; Гахария — за Грузию — 7,7%.

Оппозиционные грузинские партии не признали результаты выборов и анонсировали протесты.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство будет утверждено, несмотря на то, что оппозиция не признает результатов выборов.

Глава наблюдательной миссии ENEMO (Европейской сети по организации наблюдения за выборами) Златко Вуйвович заявил о серьезных нарушениях на выборах, среди которых насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, дискредитационные кампании, направленные на наблюдателей, и злоупотребление административным ресурсом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала результаты парламентских выборов. В ЕС призвали грузинские власти провести расследование нарушений на выборах.

28 октября в Тбилиси состоялась акция протеста, на которой грузинские оппозиционные партии требовали проведения повторных выборов.

30 октября в Грузии начали расследование по факту возможной фальсификации недавних парламентских выборов.