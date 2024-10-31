У Мінсоцполітики попередили про фейки з "тисячою Зеленського"

У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави. З посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, повідомляє Економічна правда.

"Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів.

Наголошується, що уся перевірена інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду.