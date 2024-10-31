В Минсоцполитики предупредили о фейках с "тысячей Зеленского"

В сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства. Со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, сообщает Экономическая правда.

"Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и СМИ, которые могут распространять эти данные: не доверяйте таким сообщениям и не переходите по соответствующим ссылкам" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам.

Отмечается, что вся проверенная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства.