Зеленський відповів, чи Україна вимагатиме від МКС ордер на арешт Кім Чен Іна

Рішення щодо відповіді Північній Кореї будуть прийматись після бойового застосування солдат КНДР в Україні. Це може бути звернення до Міжнародного кримінального суду. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи буде Україна подавати на північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в Міжнародний кримінальний суд, за прикладом, як це було з російським диктатором Володимиром Путіним.