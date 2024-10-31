Зеленский ответил, будет ли Украина требовать от МКС ордер на арест Ким Чен Ина
Решения по ответу Северной Кореи будут приниматься после боевого применения солдат КНДР в Украине. Это может быть обращение в Международный уголовный суд. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
В частности, у Зеленского спросили, будет ли Украина подавать на северокорейского диктатора Ким Чен Ина в Международный уголовный суд по примеру, как это было с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Мы будем принимать решения после боевого применения армии КНДР против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", - ответил Зеленский.