Close button

Зеленский ответил, будет ли Украина требовать от МКС ордер на арест Ким Чен Ина

Зеленский ответил, будет ли Украина требовать от МКС ордер на арест Ким Чен Ина
Фото: president.gov.ua

Решения по ответу Северной Кореи будут приниматься после боевого применения солдат КНДР в Украине. Это может быть обращение в Международный уголовный суд.﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В частности, у Зеленского спросили, будет ли Украина подавать на северокорейского диктатора Ким Чен Ина в Международный уголовный суд по примеру, как это было с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы будем принимать решения после боевого применения армии КНДР против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", - ответил Зеленский.

Новости

Популярные темы форума

analytics