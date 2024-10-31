Зеленський про військових КНДР: Реакція світу - нуль
Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях. Про це Президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, повідомляє Укрінформ.
«Північнокорейські військові вже у Курській області. Вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть. Це питання в днях, а не місяцях», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що, залучаючи до бойових дій північнокорейських солдатів, Путін випробовує реакцію Заходу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте.
«Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент», - сказав президент.
Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою.
«Це нічого, це нуль», - вважає Зеленський.