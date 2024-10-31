Зеленський про військових КНДР: Реакція світу - нуль

Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.﻿ Про це Президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, повідомляє Укрінформ.

«Північнокорейські військові вже у Курській області. Вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть. Це питання в днях, а не місяцях» , - сказав Зеленський.

Він зазначив, що, залучаючи до бойових дій північнокорейських солдатів, Путін випробовує реакцію Заходу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте.

«Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент» , - сказав президент.

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою.