Зеленский о военных КНДР: Реакция мира - ноль

Северокорейские военные уже находятся в Курской области, но еще не участвовали в боевых действиях. Об этом Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, сообщает Укринформ.

«Северокорейские военные уже в Курской области. Они еще не участвовали в боевых действиях, но будут. Это вопрос в днях, а не в месяцах» , - сказал Зеленский.

Он отметил, что, вовлекая в боевые действия северокорейских солдат, Путин испытывает реакцию Запада, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны вырастет.

«Северокорейским контингентом Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет увеличивать контингент» , - сказал президент.

Президент также назвал сегодняшнюю реакцию на привлечение военных КНДР нулевой.