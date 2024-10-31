Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР

Південна Корея запровадила нові санкції проти Північної Кореї. Це пов'язао з останнім запуском міжконтинентальної балістичної ракети. З посиланням на Nknews.org, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

У Південній Кореї заявили, що запуск ракети становить загрозу "миру та безпеці на Корейському півострові та міжнародній спільноті" та повідомили про нові заходи, "що обмежують розробку балістичних ракет Північної Кореї".

Всього, експортний контроль охоплює 15 компонентів, "необхідних для розробки та виробництва твердопаливних ракет", які Північній Кореї важко виробляти всередині країни, заявили в міністерстві.

Серед них:

тверде паливо,

фюзеляжі,

камери згоряння та приводи,

вугільні циліндри,

натуральний каучук та компоненти тощо.

"Ця акція також спрямована на підвищення обізнаності міжнародної спільноти про необхідність запобігти придбанню Північною Кореєю критично важливих предметів для розробки твердопаливних ракет, тим самим ще більше обмежуючи її програму балістичних ракет" , - заявили в МЗС Південної Кореї.

Нагадаємо, близько о 00:10 за київським часом, 31 жовтня, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.