Южная Корея ввела новые санкции против КНДР
Южная Корея ввела новые санкции против Северной Кореи. Это связано с последним запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Со ссылкой на Nknews.org, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
В Южной Корее заявили, что запуск ракеты представляет угрозу "миру и безопасности на Корейском полуострове и международном сообществе" и сообщили о новых мерах, "ограничивающих разработку баллистических ракет Северной Кореи".
Всего экспортный контроль охватывает 15 компонентов, "необходимых для разработки и производства твердотопливных ракет", которые Северной Корее трудно производить внутри страны, заявили в министерстве.
Среди них:
- твердое топливо,
- фюзеляжи,
- камеры сгорания и приводы,
- угольные цилиндры,
- натуральный каучук и компоненты.
"Эта акция также направлена на повышение осведомленности международного сообщества о необходимости предотвратить приобретение Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет, тем самым еще больше ущемляя ее программу баллистических ракет", - заявили в МИД Южной Кореи.
Напомним, около 00:10 по киевскому времени, 31 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты.