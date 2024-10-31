Директор департаменту МОУ заявив, що не має даних про військових КНДР у Донецькій області

Представник Міністерства оборони України Геннадій Коваленко заявив, що не має інформації про присутність північнокорейських солдатів на окупованих територіях України, про що раніше заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Суспільне.

Про це він заявив у четвер, 31 жовтня, під час Київського безпекового форуму.

Якщо ж північнокорейські військові все ж прибудуть на ТОТ України, Міністерство оборони відреагує відповідним плануванням операцій, зазначив посадовець.

«Якщо я скажу, що в нас нема стратегій, то я вам збрешу. А якщо я скажу, яка в нас зараз стратегія, то я збрешу не вам» , — додав Геннадій Коваленко.

Коментуючи залучення росією військових з КНДР, він зауважив, що це свідчить про ескалацію конфлікту.

«Ми бачимо, що Путін стикається з дилемою використовувати особовий склад чоловіків Російської Федерації або в бойових діях, або в економіці. Фактично, він стикається з тією дилемою, з якою стикалося керівництво Радянського Союзу 100 років тому» , — зазначив посадовець.

Крім того, Геннадій Коваленко розповів, що зараз Південна Корея допомагає Україні у гуманітарних питаннях і розмінуванні, а інші аспекти допомоги обговорюються у вузькому колі.

31 жовтня голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що інженерні війська Північної Кореї вже певний час перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема на Донеччині.

Він також додав, що є ймовірність, що окупанти застосують новоприбулих військових КНДР також спочатку на Донецькому напрямку.