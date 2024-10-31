Директор департамента МОУ заявил, что у него нет данных о военных КНДР в Донецкой области

Представитель Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко заявил, что не располагает информацией о присутствии северокорейских солдат на оккупированных территориях Украины, о чем ранее заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает Суспільне.

Об этом он заявил в четверг, 31 октября, во время Киевского форума по безопасности.

Если же северокорейские военные все же прибудут на ВОТ Украины, Министерство обороны отреагирует соответствующим планированием операций, отметил чиновник.

«Если я скажу, что у нас нет стратегий, то я вам совру. А если я скажу, какая у нас сейчас стратегия, то я совру не вам» , — добавил Геннадий Коваленко.

Комментируя привлечение Россией военных из КНДР, он отметил, что это свидетельствует об эскалации конфликта.

«Мы видим, что Путин сталкивается с дилеммой использовать личный состав мужчин Российской Федерации или в боевых действиях, или в экономике. Фактически, он сталкивается с той дилеммой, с которой сталкивалось руководство Советского Союза 100 лет назад» , — отметил чиновник.

Кроме того, Геннадий Коваленко рассказал, что сейчас Южная Корея помогает Украине в гуманитарных вопросах и разминировании, а другие аспекты помощи обсуждаются в узком кругу.

31 октября глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что инженерные войска Северной Кореи уже некоторое время находятся на временно оккупированной территории Украины, в частности в Донецкой области.

Он также добавил, что есть вероятность, что оккупанты применят новоприбывших военных КНДР также сначала на Донецком направлении.