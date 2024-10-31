Повені в Іспанії: число загиблих досягло 158

Внаслідок сильної повені кількість загиблих в Іспанії зросла до щонайменше 158 осіб. З посиланням на El Mundo, повідомляє Європейська правда.

Як повідомили журналісти, бригади швидкої допомоги шукають тіла в автомобілях, серед уламків, затоплених перших поверхів і приміщень та пошкоджених будівель.

Кількість загиблих вже зросла до, щонайменше, 158 людей. Як зазначили журналісти, 155 загиблих зафіксували в одній лише Валенсії, двоє людей загинули у Кастилії-Ла-Манчі, ще одна людина – у Малазі.

Найбільшу кількість загиблих зафіксували у 25-тисячному місті Пайпорта, поблизу Валенсії, де, за словами мера, загинуло 62 людини.