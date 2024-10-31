Наводнения в Испании: число погибших достигло 158

В результате сильного наводнения количество погибших в Испании возросло до, по меньшей мере, 158 человек.﻿ Со ссылкой на El Mundo, сообщает Европейская правда.

Как сообщили журналисты, бригады скорой помощи ищут тела в автомобилях, среди обломков, затопленных первых этажей и помещений и поврежденных зданий.

Количество погибших уже возросло до, по меньшей мере, 158 человек. Как отметили журналисты, 155 погибших зафиксировали в одной только Валенсии, два человека погибли в Кастилии-Ла-Манче, еще один человек – в Малаге.

Наибольшее количество погибших зафиксировали в 25-тысячном городе Пайпорта, вблизи Валенсии, где, по словам мэра, погибло 62 человека.