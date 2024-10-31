Україна не віддасть території, незалежно від результатів виборів у США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки, незалежно від результату виборів у США й подальшої підтримки України.﻿﻿ Про це сказав Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, повідомляє Українська правда.

Президент наголосив, що незалежно від того, хто переможе на виборах у Сполучених Штатах, або якщо політична підтримка США зміниться Україна не піде на компроміс щодо своїх територій.

"Новий президент Сполучених Штатів може або посилити підтримку України, або послабити. Послаблення підтримки України дасть Росії можливість більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда" , - сказав президент.

Коментуючи можливість зміни політики США у випадку перемоги кандидата Дональда Трампа, Зеленський висловив занепокоєння щодо потенційного тиску на Україну.

"У випадку Трампа (кандидат у президенти США Дональд Трамп – ред.) те, що він декларував, що він людина діла, і він просто хоче закінчити війну швидко й знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче в разі його перемоги просто примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо" , - сказав Зеленський.

Президент каже, що Україна не визнає свої окуповані території російськими, "хоч би хто чого хотів, хоч би хто переміг у Сполучених Штатах і хоч би скільки ще Путін був лідером РФ – це неможливо".

"Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував" , – зауважив Зеленський.

Коментуючи військову операцію України в Курській області РФ, Зеленський зазначив, що "нам не потрібна їхня територія".