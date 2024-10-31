Украина не отдаст территории независимо от результатов выборов в США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, независимо от результата выборов в США и дальнейшей поддержки Украины.﻿﻿ Об этом сказал Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, сообщает Украинская правда.

Президент подчеркнул, что независимо от того, кто победит на выборах в Соединенных Штатах, или если политическая поддержка США изменится Украина не пойдет на компромисс относительно своих территорий.

"Новый президент Соединенных Штатов может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить. Ослабление поддержки Украины даст России возможность больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда" , - сказал президент.

Комментируя возможность изменения политики США в случае победы кандидата Дональда Трампа, Зеленский выразил обеспокоенность относительно потенциального давления на Украину.

"В случае Трампа (кандидат в президенты США Дональд Трамп – ред.) то, что он декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно" , - сказал Зеленский.

Президент говорит, что Украина не признает свои оккупированные территории российскими, "кто бы чего ни хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и сколько бы еще Путин был лидером РФ – это невозможно".

"Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин ни придумывал" , – отметил Зеленский.

Комментируя военную операцию Украины в Курской области РФ, Зеленский отметил, что "нам не нужна их территория".