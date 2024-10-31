У проєкті бюджету-2025 не передбачені кошти на "єВідновлення" - голова Комітету ВР

В ухваленому у першому читанні проєкті закону про Державний бюджет на 2025 рік не передбачено коштів на фінансування програми "єВідновлення", повідомляє Укрінформ.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк.

"Бюджет-2025 у першому читанні проголосували без моєї та інших правок щодо фінансування єВідновлення" , - написала Шуляк.

За її словами, дохідна частина бюджету становить 2,336 трильйона гривень, зокрема: доходи загального фонду 2,095 трильйона гривень, доходи спеціального фонду 241 мільярд гривень.